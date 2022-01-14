Стихия бушует: более 100 вызовов о сломанных деревьях, в Вентспилсе ветер снес крышу здания
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В пятницу, 14 января, утром спасатели получили более 100 вызовов в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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С 7.30 до 13 часов поступило более 100 звонков о сломанных деревьях в Курземе, Земгале и Риге.

Так, в результате сильного ветра частично сорвана крыша здания Вентспилсского управления образования. Для устранения последствий в Вентспилсе закрыт участок улицы Райня в направлении улицы Андрея до улицы Гертрудес. Доступ к зданию на данный момент ограничен.

Также сообщается о двух сломанных деревьях — у дома спорта Centrs и на повороте улице Звайгжню в направлении пансионата Selga. Утром скорость ветра в порывах в Вентспилсе составила до 29 метров в секунду в городском порту.

До позднего вечера на побережье Видземе, включая Юрмалу, столицу и соседние с ней края, а также на западном побережье Курземе действует оранжевое предупреждение о сильном ветре.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на побережье северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 25-28 метров в секунду (м/с).

До утра субботы, 15 января, по всей стране действует желтое предупреждение о ветре — скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 20-23 м/с.

При таком ветре ломаются ветки деревьев и отдельные деревья, жители также должны оберегать себя от переносимых ветром предметов и обломков, возможны перебои электроснабжения.

Из-за ветра в Риге объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды до 115-130 сантиметров.

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