Стихия бушует: более 100 вызовов о сломанных деревьях, в Вентспилсе ветер снес крышу здания

В пятницу, 14 января, утром спасатели получили более 100 вызовов в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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С 7.30 до 13 часов поступило более 100 звонков о сломанных деревьях в Курземе, Земгале и Риге.

Так, в результате сильного ветра частично сорвана крыша здания Вентспилсского управления образования. Для устранения последствий в Вентспилсе закрыт участок улицы Райня в направлении улицы Андрея до улицы Гертрудес. Доступ к зданию на данный момент ограничен.

Laika posmā no plkst.07.30 līdz plkst.11.30 VUGD ir saņēmis 64 izsaukumus un šobrīd vēl strādā 20 notikumu vietās, kur jānovērš vēja postījumu sekas. Lielākoties tie novākti koki no ceļa braucamās daļas. Ventspilī trīsstāvu sabiedriskai ēkai norauts jumta segums (attēlos). pic.twitter.com/XhEDW9bw4U — VUGD (@ugunsdzeseji) January 14, 2022

Также сообщается о двух сломанных деревьях — у дома спорта Centrs и на повороте улице Звайгжню в направлении пансионата Selga. Утром скорость ветра в порывах в Вентспилсе составила до 29 метров в секунду в городском порту.

До позднего вечера на побережье Видземе, включая Юрмалу, столицу и соседние с ней края, а также на западном побережье Курземе действует оранжевое предупреждение о сильном ветре.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на побережье северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 25-28 метров в секунду (м/с).

До утра субботы, 15 января, по всей стране действует желтое предупреждение о ветре — скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 20-23 м/с.

При таком ветре ломаются ветки деревьев и отдельные деревья, жители также должны оберегать себя от переносимых ветром предметов и обломков, возможны перебои электроснабжения.

Из-за ветра в Риге объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды до 115-130 сантиметров.