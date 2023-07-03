Стихия разбушевалась: в VUGD поступило 66 вызовов о сломанных деревьях

В понедельник, 3 июля, до 21.00 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 66 вызовов, связанных с поваленными ветром деревьями. Жители просили помощи спасателей в распиле поваленных деревьев, сообщили агентству LETA в VUGD.

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В большинстве случаев деревья были повалены на проезжие части дорог, тротуары, либо были опасно сломаны. В некоторых случаях сломанные деревья упали на легковые автомобили.

В Риге и окрестностях столицы зарегистрировано 48 вызовов, связанных с вызванными ветром разрушениями, в Курземе — восемь, в Латгале — два, в Видземе — три, а в Земгале — в пяти случаях деревья были повалены ветром.

Как сообщалось ранее, в понедельник юго-западный ветер в Латвии усилился в порывах до 15-20 метров в секунду, местами — в основном в Курземе — ожидаются порывы до 21-24 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в связи с ливнями, местами также возможны грозы с градом. В большей части страны пройдет кратковременный дождь, между тучами будет светить солнце.

Ветер может сломать деревья и их ветки, поэтому жителям следует воздержаться от прогулок в лесах и парках, а автомобили не следует парковать под деревьями. Нельзя плавать в море, также не желательно купаться в других водоемах.