Стоимость кокаина, обнаруженного в ящиках с бананами, составляет 30 миллионов евро

Стоимость груза кокаина, который в конце прошлого года обнаружили в ящиках с бананами, составляет примерно 30 миллионов евро, сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Экспертиза по установлению точного объема груза продолжается, однако, уже сейчас специалисты указывают на высокую степень чистоты наркотика.

Как сообщалось, 23 декабря в полицию обратилась служба безопасности торговой сети Maxima и сообщила, что в Риге в двух ящиках под бананами были обнаружены пакеты с белым порошком. Управление по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с территориальными подразделениями полиции произвело процессуальные действия, в результате которых было изъято 168 упаковок с веществом.

Предполагаемый груз кокаина мог быть "ошибкой логистики", заявил журналистам ​​начальник 2-го отдела Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш. Конкретная партия бананов поступила из Южной Америки для продажи не только в Латвии, но и в других странах. Как стало известно, наркотики, спрятанные в ящиках с бананами, также были обнаружены в Польше и Чехии.