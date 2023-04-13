Столкновение самолета airBaltic с птицей не привело к его повреждению

В результате столкновения с птицей 12 апреля самолет airBaltic не получил никаких повреждений, и его эксплуатация может быть продолжена, сообщили агентству LETA в авиакомпании.

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Как сообщает airBaltic, инцидент произошел во время рейса BT302 Хельсинки-Рига. После приземления в Рижском аэропорту в двигателе самолета были обнаружены останки птицы.

Чтобы убедиться в том, что самолет безопасен для будущих полетов, технические специалисты airBaltic провели необходимые проверки в соответствии с правилами авиационной технической безопасности. По причине отсутствия повреждений двигателя самолет смог вернуться в строй и продолжить полет в аэропорт Гатвик.

По словам представителей airBaltic, при столкновении с птицами, в зависимости от их размера, скорости полета, количества птиц и места столкновения, опасности могут подвергаться различные части самолета — лобовое стекло, крылья, хвост и двигатели.

При этом столкновения с птицами зависят от сезона. Активность птиц выше весной и летом, поэтому в это время столкновения более вероятны.

В авиакомпании подчеркивают, что любое сообщение о возможном столкновении самолета с птицами или животными автоматически включает алгоритм дальнейших действий с обязательным углубленным техническим осмотром самолета и применением различных методов тестирования.

Только после заключения сертифицированного авиационного инженера воздушному судну разрешается совершать полеты.

airBaltic подчеркивает, что такие проверки могут привести к задержкам, но безопасность в авиации всегда на первом месте.

Как уже сообщалось, утром 12 апреля самолет YL-AAO латвийской авиакомпании airBaltic, который далее должен был следовать в аэропорт Гатвик в Лондоне, столкнулся с птицами в Рижском аэропорту. Самолет должен был взлететь в 7:20 утра, но в итоге поднялся в воздух около полудня.