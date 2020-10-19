Столкнул с яхты в море. Перед судом предстанет мужчина, похитивший и изнасиловавший бывшую подругу
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Прокуратура передала в Пардаугавский суд города Риги дело против мужчины, обвиняемого в преследовании, похищении, заточении и изнасиловании женщины. Он похитил её, привязав на яхте.

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Согласно материалам дела, обвиняемый был зол на то, что женщина решила расстаться с ним, поэтому следил за ней и отправлял нежеланные сообщения. В сентябре 2018 года он подкараулил её у кафе в Риге. Когда женщина вышла из помещения, он силой её затащил в автомобиль и отвез в яхт-клуб. Там он посадил её на яхту, привязав её руки к столбу.

Когда яхта выплыла в Рижский залив, мужчина развязал жертву и толкнул её в воду. Он не давал женщине подняться на яхту, пока она не пообещает раз в неделю с ним видеться и вступать в половые отношения. Когда она дала обещание, он позволил ей вернуться на яхту и изнасиловал.

Кроме преследования, изнасилования и похищения женщины, его будут судить за кражу движимого имущества и кражу с проникновением в чужое имущество.

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