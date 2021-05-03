Трагический пожар, который произошел в минувшую среду

на улице Меркеля, и большое количество погибших и потерпевших вызвали обоснованную обеспокоенность у общественности и государственных учреждений.

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Восемь квартир в поврежденном доме были застрахованы в AAS BALTA (группа PZU). Страховщик предложил всем владельцам квартир временное жилье, и текущие оценки предполагают, что только в виде возмещений за застрахованные квартиры будет выплачено более 100 000 евро. Однако пока еще продолжается расследование и оцениваются последствия этой трагедии, ясно одно: эти и подобные пожары, вызванные деятельностью человека, было возможно предотвратить.

Согласно обобщенной BALTA информации о крупнейших страховых выплатах, в 2020 году наибольший ущерб нанесли пожары — из пяти крупнейших выплаченных возмещений таких было четыре случая на общую сумму около 2,5 миллионов евро. И хотя статистические данные в Латвии показывают тенденцию к снижению количества людей, погибших в пожарах, прогресс идет не так быстро, как хотелось бы, и нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы соответствовать стандартам развитых европейских стран с точки зрения пожарной безопасности.

"По последним данным Международной ассоциации пожарных и спасателей, в Латвии приходится 4,2 смертей на 100 000 жителей, и эти показатели ставят нас в один ряд с нашими восточными соседями — Россией (5,4), Украиной (4,7) и Белоруссией (5,5). В Эстонии этот показатель составляет 3,8, а в Скандинавии и Финляндии — в пределах 1,0 — 1,2. Темпы роста нашей экономики уже сейчас намного ближе к уровню развитых западных стран, но по пожарной безопасности и смертности мы от них сильно отстаем", — заявил член правления BALTA Улдис Дзинтарс.

Если в жилом здании строятся или обустраиваются без строительных работ другие помещения, например, номера гостиниц, хостелов и мотелей, эти помещения должны быть отделены в соответствии с требованиями пожарной безопасности. То же самое относится и к планам жителя жилого дома открыть обувную мастерскую или офис.

"Мы даже слышали в СМИ об устроенном в квартире театре. К сожалению, выдвижение этих требований и их проверка возможна только если перепланировка и строительные работы проводятся после согласования. Имеющаяся информация по делу на улице Меркеля свидетельствует, что квартира использовалась как хостел без надлежащей регистрации бизнеса, таким образом у уполномоченных лиц Государственной пожарно-спасательной службы не было разрешения на осмотр помещений. Тот факт, что хостел мог подобным образом работать долгое время, указывает на актуальность дискуссии о возможности быстрого и эффективного применения штрафных санкций, чтобы не подвергать опасности имущество и жизнь других людей", — резюмировал Улдис Дзинтарс.