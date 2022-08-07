Страховщик: в первом полугодии чаще всего угоняли BMW

В первом полугодии 2022 года было зарегистрировано наполовину меньше заявлений о возмещении в связи с автомобильными кражами, чем в первой половине 2021 года. При этом в руки злоумышленников в Латвии чаще всего попадают автомашины марки BMW, свидетельствуют данные страховой компании Gjensidige Latvija.

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“Следует сказать, что в плане автопроизводителей злоумышленники не особо привередливы. Мы заметили, что наиболее популярны в преступных кругах именно автомашины BMW, однако ворам нравятся также транспортные средства Mercedes, Audi и Toyota. Доступные нам данные показывают, что список полюбившихся злоумышленникам автомашин периодически меняется в зависимости от того, на какие марки автомобилей и детали к ним в данный момент возрастает спрос в преступных кругах. Пару лет назад, например, очень часто угоняли автомашины Toyota Avensis”, – объясняет представитель Gjensidige Latvija Кристапс Бичевскис.

Примечательно, что в прошлом году наиболее популярными среди угонщиков были транспортные средства производства 2012 года, однако столь же востребованы были и более новые машины, выпущенные в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Несмотря на то, что украденная автомашина является для злоумышленников большим источником доходов, ее похищение требует очень больших усилий. Обычно воры предпочитают более быстрый и легкий способ получения дохода – кражу запчастей. Большое значение в этом случае имеют их стоимость и спрос. Наиболее привлекательны для злоумышленников те запчасти, демонтаж которых не требует много времени и усилий, например, зеркала и передние фары, а также декоративные накладки на авто. Реже воры уделяют внимание салону автомобиля, но если все же проникают внутрь, то чаще всего крадут руль, воздушные подушки, а также находящуюся в салоне электронику.

Чаще всего кражи происходят в наиболее населенных районах, где действия воров не столь заметны. В последние годы воры чаще всего наведывались в Ригу и ее районы, в Марупе, Бабите и частные поселки в окрестностях Риги.

Как защитить свой автомобиль от злоумышленников?

Во-первых, важно обратить внимание на то, как автомобиль оставлен на стоянке. А именно, его надо поставить в хорошо освещенном месте, и у него должны быть заперты двери и закрыты окна. К тому же, ни в салоне машины, ни поблизости от нее нельзя оставлять ключи от автомашины и запасные ключи. Убедитесь также, что в салоне машины не осталось ничего ценного и привлекательного для воров, например, портативного компьютера, смартфона, навигационного устройства или каких-то других ценных электронных товаров.

Во-вторых, даже если ворам удастся проникнуть внутрь транспортного средства, современные технологии предлагают оборудовать автомашину противоугонными системами. Одна из них – система иммобилизации, которая уже через несколько метров заглушит машину, если ее завели без ключа. Еще можно установить систему отслеживания, которая позволит вам по GPS координатам определить место нахождения автомашины, или уже привычную сигнализацию, которая громким сигналом сообщит, если кто-то проникнет в вашу автомашину.