Страховщик выплатил 90 000 евро возмещения за два столкновения с лосем

В этом году сентябрь стал настоящим «черным» месяцем на латвийских дорогах: в столкновениях с лесными животными пострадали не только легковые автомобили, но также грузовики и автобусы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чаще всего столкновения с лесными животными происходят в мае и в конце года или в последнем квартале, когда темнота не позволяет водителям вовремя заметить препятствия. Однако сентябрь этого года выделяется особенно тяжелыми столкновениями. В сентябре страховая компания Balta (PZU Group) уже получила 70 заявок на возмещение ущерба от столкновений с дикими животными на общую сумму 158 000 евро. В каждом из происшествий средний ущерб может быть оценен в размере почти 2500 евро. В прошлом году сумма была меньше.

"Меньше аварий, больше выплаты — это свидетельствует о том, что в нынешнем году аварии более серьезны, чем в прошлом. Менее чем за девять месяцев Balta уже выплатила почти полтора миллиона евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный столкновениями с дикими животными, и, к сожалению, все свидетельствует, что эта цифра будет только расти, потому что темный сезон года еще только начинается", — говорит руководитель управления Транспортных продуктов и подписания рисков Balta Кристапс Лиециниекс.

В сентябре страховщик выплатил почти 90 000 евро возмещения за два столкновения с лосем. В одном из них был поврежден автобус — выбиты стекла и полностью разбита передняя часть транспортного средства, в другом случае — грузовик, у которого при ударе пострадали кабина и прицеп.

Чаще всего автомобили сталкиваются с косулями, реже — с крупными животными, такими как лоси и олени. Однако столкновение с лосем особенно опасно — он может выйти на дорогу и растеряться, будучи не в состоянии решить, идти ему вперед или назад. С другой стороны, косули и кабаны могут быстро выбежать на дорогу, важно иметь в виду, что за ними обязательно могут последовать другие. Кроме того, и косуля весом 20 кг при скорости автомобиля 100 км/ч влетает в окно с силой в одну тонну.

С приближением зимы лесные животные готовятся к холодному сезону, поглощая как можно больше пищи, что побуждает их отказаться от привычных лесных троп и отправиться на поиски урожайных полей. В свою очередь, сумерки и темнота мешают водителям просматривать дорогу и вовремя заметить опасность, когда животное выбегает из леса. Однако, как свидетельствует информация Государственной полиции, недавнее смертельное столкновение водителя с лосем произошло в светлое время суток — около половины десятого утра.

Как сообщалось, в среду утром при столкновении автомобиля Volkswagen Golf с лосем погибла женщина. Несчастный случай произошел в волости Кубулу на дороге Балви-Гулбене в 9.30. Погибла водитель, женщина 1959 г.р. Пассажир, мужчина 1953 г.р., без сознания был доставлен в ближайшую больницу.