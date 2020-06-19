Стрельба на парковке на улице Мукусалас: пострадавший ранен в спину и руку (дополнено в 13.47)

В пятницу утром на парковке около офисного комплекса на улице Мукусалас произошла стрельба. По предварительной информации, было совершено несколько выстрелов. Пострадавший получил ранения в спину и руку и был передан медикам скорой.

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По наблюдениям портала DELFI, стрелявший был в черной маске, штанах цвета хаки и темной майке.

В Государственной полиции подтвердили, что в 9.00 часов утра был получен вызов в Пардаугаву, где на улице стреляли в человека. "Полицейские незамедлительно отправились на место происшествия. Также прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу", - сообщила представитель Госполиции Анце Розите.

"По предварительной информации, некий человек на улице из неустановленного пока оружия произвел выстрелы в мужчину, после чего скрылся", - добавила она.

На месте работает Государственная полиция. Работники полиции опрашивают сотрудников офисов, чтобы собрать свидетельские показания. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося, в том числе мотивы преступника. Полиция выясняет личность и местонахождение стрелявшего.

По наблюдениям портала DELFI, пострадавший использовал припаркованный на территории офисного комплекса автомобиль Opel, стражи порядка оградили его лентой.

По имеющейся в распоряжении DELFI информации, автомобиль зарегистрирован на имя Гатиса Мусиньша 1985 г.р. С июня 2017 года по январь 2018 года он был владельцем SIA "Alunāna biroji" - предприятия, название которого прозвучало в громком уголовном деле, связанном с Trasta komercbanka.

Учредителем Alunāna biroji является гражданин Ирландии, которому предприятие принадлежало с 2004 по 2014 год. Имя предпринимателя также было связано с делом о ликвидации Trasta komercbanka, и он один и обвиняемых.

В январе 2020 года был начат процесс ликвидации предприятия Alunāna biroji.