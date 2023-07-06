Стрельба в друга из ружья и выращивание марихуаны: в Аллажи задержаны двое мужчин
Foto: Valsts policija

28 июня в больницу в Аллажи поступил человек с огнестрельным ранением в ногу. Администрция медучреждения проинформировала о пациенте сотрудников Госполиции — они прибыли на место и вскоре выяснили обстоятельства ранения.

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По словам потерпевшего, в тот день он выпивал в компании знакомых. В какой-то момент между ним и одним из приятелей возник конфликт. Знакомый покинул компанию. Обратно он вернулся уже с охотничьим ружьем и выстрелил оппоненту в ногу.

Личность стрелявшего довольно быстро была установлена — им оказался мужчина 1962 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за хранение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Дома у подозреваемого провели обыск. Полицейские нашли и изъяли 39 патронов. А еще — теплица с 14 саженцами марихуаны.

В доме проживал еще один мужчина — в его личных вещах также был найден патрон. Оба подозреваемых были задержаны, однако позже их отпустили под подписку о невыезде.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статьям о преступлении против здоровья человека, незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов, а также хранении наркотиков.

Пострадавший от выстрела вскоре был выписан из больницы, опасности для его здоровья в настоящее время нет.

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