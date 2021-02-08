Строительная фирма платила зарплаты "в конвертах": начато уголовное преследование

Налоговое и таможенное управление полиции Службы госдоходов в январе передало прокуратуре по налоговым и таможенным делам уголовный процесс, связанный с уклонением от налогов. По нему проходят три человека, которые обвиняются в том, что не указывали в бухгалтерских документах выплаченные зарплаты и нанесли этим государству ущерб в размере 58 000 евро.

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Уголовный процесс был начат в мае 2020 года. В июне прошло 10 обысков в связанных с фирмой помещениях, строительных объектах и жилищах обвиняемых. Было найдено более 15 000 евро наличными, предназначенных для выплаты зарплат "в конвертах", а также другие значимые для уголовного процесса предметы.

Досудебное расследование выяснило, что с января 2019 года до июня 2020 года работникам было выплачено 106 000 евро, с которых не были уплачены налоги и социальные взносы. Государству был нанесен ущерб в размере 58 000 евро.

Уголовный процесс передан для уголовного преследования трех лиц по статье 2171 и части второй статьи 218 Уголовного закона.