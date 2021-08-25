Строительная компания выплатила в конвертах более 32 000 евро: дело передано в прокуратуру
Foto: PantherMedia/Scanpix

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало прокуратуре Видземского окружного суда для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый против двух лиц за уклонение от налогов, легализацию преступно нажитых средств и выплату зарплат в конвертах.

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С мая 2017 года по август 2019 года организация легализовала преступно нажитые средства в крупном объеме. В своих бухгалтерских документах компания указывала фиктивные сделки, за них проводились и банковские перечисления, создавая видимость расчетов — а после эти деньги снимались в виде наличных с использованием счетов фиктивных иностранных предприятий.

Кроме того, компания платила зарплаты в конвертах и выплатила таким образом более 32 000 евро.

На имущество физических лиц стоимостью 205 003, 32 евро наложен арест. Уголовный процесс по части третьей статьи 217, статье 217.1, части второй статьи 218 и части третьей статьи 195 передан в прокуратуру.

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