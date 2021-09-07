Строительство восточной границы: просят начать уголовное преследование за кражу более трех миллионов евро
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников Пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей предприятия, которых подозревают в краже более трех миллионов евро в рамках уголовного процесса о строительстве восточной границы, сообщили в Бюро.

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Речь идет о заключенных договорах в рамках строительства инфраструктуры на латвийско-российской границе и обустройства латвийско-белорусской границы. Бюро получило доказательства того, что представители предприятия с целью снизить строительные издержки договорились о совершении мошеннических действий. В свою очередь, сотрудники Государственной пограничной службы и специалист по технадзору зная о том, что предприятие подало ложную информацию о выполнении работ, не воспользовались своим правом и не предъявили претензии о неподобающем выполнении договорных обязательств, а вместо этого согласовали работы и утвердили их выполнение.

Таким образом представители предприятия вместе с пограничниками и специалистом по технадзору, возможно, украли из средств Государственной пограничной службы более трех миллионов евро.

Всего на данный момент Бюро внутренней безопасности закончило досудебное расследование и попросило начать уголовное преследование в рамках уже пяти уголовных процессов, связанных со строительством восточной границы.

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