Субботняя трагическая авария: водитель был пьяный

В ходе расследования трагической аварии, которая в минувшую субботу произошла в Баусском крае и в результате которой погибла пассажирка автомобиля, выяснилось, водитель сел за руль в пьяном состоянии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По первоначальной информации, мужчина, управлявший автомобилем Škoda Octavia съехал с проезжей части и врезался в барьер. Все участники ДТП — водитель и два пассажира - скрылись с места происшествия и позже, у себя дома пассажирка от полученных травм скончалась.

Выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав. Расследование продолжается.