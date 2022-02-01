Субботняя трагическая авария: водитель был пьяный
Foto: Pixabay

В ходе расследования трагической аварии, которая в минувшую субботу произошла в Баусском крае и в результате которой погибла пассажирка автомобиля, выяснилось, водитель сел за руль в пьяном состоянии.

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По первоначальной информации, мужчина, управлявший автомобилем Škoda Octavia съехал с проезжей части и врезался в барьер. Все участники ДТП — водитель и два пассажира - скрылись с места происшествия и позже, у себя дома пассажирка от полученных травм скончалась.

Выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав. Расследование продолжается.

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