Суд арестовал мужчину, задержанного по подозрению в убийстве водителя трамвая
Foto: LETA

Сегодня суд постановил лишить свободы на время следствия мужчину, который вчера был задержан за убийство водителя трамвая, сообщила порталу "Delfi" представитель Государственной полиции (VP) Гита Гжибовска. Водитель трамвая получил ножевое ранение в шею и скончался от полученных травм в больнице.

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Уже сообщалось, что в четверг, 1 апреля, задержанный в Лиепае по подозрению в убийстве водителя трамвая, мужчина 1959 года рождения — бывший сотрудник Госполиции — находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него выявили 1,9 промилле алкоголя.

Полиция продолжает выяснять мотивы произошедшего. По имеющейся информации, нападение на водителя заранее не планировалось. Злоумышленник, мужчина 1959 года рождения, ранее был осужден за неправомерное использование иностранной кредитной карты.

На месте происшествия журналист портала liepajniekiem.lv поговорил с одной из вагоновожатых трамвая, которая стала свидетелем преступления. "Я увидела, что в вагоне трамвая борются вагоновожатый и какой-то мужчина. Пошла смотреть, что происходит. Водитель держал руку возле горла, текла кровь. Когда открылись двери, в дверях стоял мужчина, который размахивал, кажется, охотничьим ножом. Он на меня не нападал, просто вышел из трамвая и ушел. Мимо проходили мужчины, я сказала, что ранили водителя трамвая, и чтобы они проследили за нападавшим".

Вскоре после нападения предполагаемый нападавший был задержан. Суд постановил на время следствия оставить его под арестом. Решение суда о применении такой меры пресечения может быть обжаловано.

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