Суд дал санкцию на арест Елены Крейле после повторного использования символов, прославляющих войну

Суд дал санкцию на арест активистки Елены Крейле, которая снова привлекла внимание использованием символов, прославляющих войну.

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28 марта в полицию поступила информация о том, что в окнах дома в Торнякалнсе снова видны российские флаги, надпись на русском языке и ленточка в цветах латвийского флага, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Правоохранители отреагировали на полученную информацию и выехали по уже известному адресу, где задержали Крейле. В четверг суд по просьбе полиции дал санкцию на ее арест в качестве меры пресечения.

Полиция провела обыск в доме женщины, с окон были сняты флаги и надписи, а также изъяты предметы, которые могут иметь значение как доказательства. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий.

Это не первый раз, когда сотрудники правоохранительных органов посещают место жительства женщины 1967 года рождения — в начале марта ее уже задерживали за аналогичные действия, а именно за использование символов, прославляющих войну.

Начат уголовный процесс за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности. За это полагается лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор или общественные работы.

На днях Служба государственной безопасности (СГБ) передала прокуратуре для уголовного преследования дело против Крейле, которая регулярно в общественных местах демонстрировала поддержку России и развязанной ею войне в Украине.

В Земгальском участке Государственной полиции в отношении женщины возбуждено 35 дел об административных правонарушениях — за использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, и за нарушение антиковидных ограничений.