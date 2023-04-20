Суд над водителем Ferrari, предложившим полицейским взятку, состоится в июне

Уголовное дело, по которому проходит водитель Ferrari, предложивший полицейским взятку в обмен на составление протокола, продолжат рассматривать 2 июня, сообщили в суде.

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Публично доступная информация свидетельствует, что обвиняемый — предприниматель Эдуард Слобин.

Согласно материалам дела, полицейские остановили автомобиль Ferrari, который в Риге, где максимально допустимая скорость 50 км/ч, разогнался до 120 км/ч. Стражи порядка попросили мужчину показать водительские права и техпаспорт. Водитель протянул как минимум две банкноты номиналом 50 евро в обмен на составление протокола.

Мужчина обвиняется по статье дача взятки должностному лицу. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком доя пяти лет, общественные работы или денежный штраф, начиная от 10 минимальных зарплат, что сейчас составляет 5000 евро, а в следующем году - 6200 евро.

Слобин свою вину не признает.

Осенью передача De facto рассказывала, что Слобин связан с делом о банкротстве инвестиционной платформы Envestio. Принадлежащие Слобину предприятия получили от Envestio 3,5 млн евро.