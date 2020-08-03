Суд не одобрил арест женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбила человека

Суд не удовлетворил просьбу следователя взять под стражу женщину, которая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения за рулем автомашины марки Lexus, насмерть сбила человека на пешеходном переходе, сообщили агентству LETA.

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Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила агентству LETA, что 1 августа на ул. Шмерля автомашина марки Lexus на пешеходном переходе сбила женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Полиция выяснила, что женщина, управлявшая авто, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — в ее крови было 3,08 промилле алкоголя.

Полиция начала уголовный процесс. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и лишение прав на срок до 10 лет.

Представитель прокуратуры Лаура Маевска подтвердила агентству LETA, что следователь запросил для находившейся за рулем автомашины женщины меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отклонил эту просьбу.

Как сообщалось, в прошлую субботу в дорожно-транспортных происшествиях на территории Латвии погибли четыре человека.