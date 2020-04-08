Суд огласит решение по делу об отстранении Ушакова от должности мэра Риги

В среду в Административном районном суде будет доступно решение по иску отстраненного от должности в апреле 2019 года мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие").

Как сообщалось ранее, в апреле прошлого года министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы.

В документе перечислены многочисленные нарушения Ушакова в качестве мэра Риги и представителя держателя акций капитала государственного ООО Rīgas satiksme.

Ушаков публично заявил, что считает поступок Пуце политическим и уверен, что все претензии к нему удастся опровергнуть в суде.