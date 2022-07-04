Суд оклонил прошение ПБК о возобновлении лицензии на вещание телеканала

Административный окружной суд отклонил прошение ПБК о возобновлении лицензии на вещание телеканала, сообщил агентству LETA глава Национального Совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.
По словам Аболиньша, ПБК не вернется на латвийский медиа-рынок.
Ранее NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание электронному средству массовой информации ООО "Первый Балтийский Канал Латвия".
Решение было принято на основании того, что в течение года в программах ПБК Латвия были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".
В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.
Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.
В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 — заболевание с низким уровнем заразности, и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.
Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 года. Лицензия на вещание была аннулирована с 26 октября.