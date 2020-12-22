Суд Видземского предместья Риги оправдал обвиняемого в присвоении средств в крупном размере предпринимателя Гиртса Майорса, обвинение которому было предъявлено в связи с тем, что Латвия не смогла принять участие в международной выставке "Expo 2015".

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Также суд постановил отменить арест недвижимости Майорса.

Постановление суда можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Представитель Генпрокуратуры Айга Эйдука сообщила агентству ЛЕТА, что после ознакомления с полным текстом приговора прокуратура подаст апелляционный протест.

Как сообщалось, по мнению обвинения, предприниматель растратил около 300 000 евро.

Майорс возглавлял коммандитное общество "Expo 2015", которое занималось организацией участия Латвии в выставке "Expo" в Милане.

Весной 2015 года Генеральная прокуратура начала уголовный процесс, в рамках которого оценивались действия должностных лиц в связи с растратой более миллиона евро на организацию участия Латвии в выставке, в которой она так и не смогла принять участие. Министерство экономики ранее провело служебную проверку, результаты которой показали, что в ходе организации участия Латвии в "Expo 2015" были допущены существенные нарушения - не обеспечено эффективное управление и недостаточно оценены риски, нарушены сроки, выявлены существенные недостатки в контроле за использованием выделенного финансирования и в организации закупок.

В мае 2015 года тогдашний министр экономики Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что Министерство экономики потребовало у коммандитного общества "Expo 2015" вернуть около 800 000 евро, которые были выплачены на подготовку участия в выставке "Expo" в Милане.

Она указала, что анализ финансовых потоков в связи с организацией участия в выставке показал, что оплата некоторых работ производилась многократно, было заплачено за работу, которая на самом деле не осуществлялась, затраты были "раздуты", например, за создание сайта Латвии на выставке заплачено несколько десятков тысяч евро, за изучение возможностей проживания на месте проведения выставки - около 30 000 евро.

Со своей стороны Майорс заявил, что коммандитное общество не видит оснований для возврата средств. Он указал, что Минэкономики в течение пяти месяцев не рассчитывалось с "Expo 2015" за проделанную работу.