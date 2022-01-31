Суд оправдал Шкеле и Шлесерса по второму делу о цифровом ТВ

Суд по экономическим делам в понедельник вынес оправдательный приговор по второму так называемому делу о цифровом телевидении. Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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Ранее уже сообщалось, что в ходе судебных дебатом прокурор Монвид Зелчс просил приговорить бывшего премьер-министра Латвии Андриса Шкеле к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества, а бывшего министра сообщения Айнара Шлесерса к штрафу в размере 65 000 евро.

Прокурор просил суд признать Шкеле виновным в мошенничестве и отмывании денег и приговорить его к трем годам лишения свободы, штрафу в размере 75 000 евро и конфискации имущества без пробационного надзора.

По мнению прокурора, за мошенничество экс-премьера нужно было наказать денежным штрафом, а за легализацию средств, полученных преступным путем — лишением свободы. Ранее уже сообщалось, что на часть предприятий Андриса Шкеле был наложен арест.

Кроме того, прокурор просит взыскать с бывшего политика 1 266 355 евро, что, по мнению обвинения, является преступно нажитыми средствами.

Кроме того, прокурор просил признать Айнара Шлесерса виновным в мошенничестве и приговорить его к штрафу в размере 65 000 евро без конфискации имущества аи без пробационного надзора.

Бывшему главе правления предприятия Tet ( вто время — Lattelecom) Юрису Гулбису прокуратура просила присудить штраф в размере 75 000 евро, экс-госсекретарю Министерства сообщения Нилу Фрейвалду — штраф в размере 60 000 евро, бывшему главе правления Латвийского государственного центра телевидения и радиовещания Лаурису Дрипе — 75 000 евро. Также, по мнению прокуратуры, на 75 000 евро нужно было оштрафовать и бывшего члена правления ООО Hannu Digital Гинтара Кавациса.

Для экс-коммерческого директора Tet Яниса Лигериса прокурор запросил штраф в размере 60 000 евро, бывшего главы бизнес-отдела предприятия Тоба Абеле — 50 000 евро, а для руководителя отдела поддержки бизнеса Тома Мейситиса — 45 000 евро.

Гулбиса, Фрейвалда, Дрипе, Лигерса, Абеле и Мейситиса прокурор просил признать виновными в мошенничестве, но при этом прокуратура не просила применить к ним конфискацию имущества и пробационный надзор.

Внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Андрис Шкеле. По мнению следователей,

это был проект, рассчитанный на недобросовестную прибыль. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания Kempmayer Media Limited, которая оказалась "почтовым ящиком" с офшорными владельцами. Афера была раскрыта в 2003 году, на скамье подсудимых оказались 20 человек.