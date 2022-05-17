Суд оправдал водителя по уголовному делу о ДТП, в котором погибли члены семьи мэра Риги

Рижский районный суд в понедельник оправдал водителя по уголовному делу о наезде на членов семьи мэра Риги Мартиньша Стакиса, выяснило агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Трагическое ДТП произошло декабрьским вечером 2018 года. В темное время суток четыре человека без светоотражающих элементов на одежде на проспекте Межа в Юрмале пересекали проезжую часть с интенсивным движением в не предусмотренном для этого месте, хотя поблизости находился регулируемый пешеходный переход.

Прокуратура ранее писала в пресс-релизе, что, согласно обвинению, обвиняемый ехал на собственном автомобиле и, нарушив правила дорожного движения, сбил четырех пешеходов у остановки "Концертный зал Дзинтари".

Двое пострадавших мужчин скончались, еще двое получили травмы средней и высокой степени тяжести соответственно.

Погибшими были отец и дед Мартиньша Стакиса.

В Судебной администрации сообщили, что в суде в понедельник был оглашен сокращенный приговор по уголовному делу, в котором обвиняемым выступал Леонид Баронс в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП), в результате которого два человека погибли и еще двое получили тяжелые телесные повреждения. Баронcу было предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного закона за нарушение правил дорожного движения.

Оценив собранные по уголовному делу доказательства в целом и в их взаимной связи, суд в соответствии с Уголовно-процессуальным законом установил основание для вынесения оправдательного приговора, пояснила судья Рижского районного суда Ингрида Бите.

Указанный закон предусматривает, что суд должен вынести оправдательный приговор, если в совершенном подсудимым деянии отсутствует состав преступления.

"В действиях подсудимого Леонида Баронса отсутствует состав преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 Уголовного закона, т.е. нет объективной стороны, так как обвиняемый не нарушал правил дорожного движения, следовательно, не имеется причинно-следственной связи с наступлением последствий", — указала Бите.

У прокуратуры будет возможность опротестовать решение суда первой инстанции.