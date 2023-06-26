Суд оставил под арестом обвиняемого по делу об убийстве Бункуса предпринимателя Ульмана

Судья Рижского городского суда Сигита Долниеце сегодня отклонила ходатайство обвиняемого по уголовному делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса бизнесмена Михаила Ульмана и его защитников о пересмотре ранее назначенной Ульману меры пресечения.

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Как сообщалось, по делу об убийстве Бункуса обвинение предъявлено трем лицам. Ульман и бизнесмен Аркадий Бабенко обвинены в подстрекательстве или заказе убийства и в пособничестве убийству.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, ставшие причиной смерти Бункуса — это гражданин России Виктор Кривошей. С другой стороны, обвинение организатору убийства не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью. Речь идет о застреленном в марте 2022 года криминальном авторитете Геннадии Валягине.

С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульман обратился в Бюро омбудсмена с просьбой, чтобы омбудсмен Юрис Янсонс оценил эффективность назначенного ему ареста, исходя из европейской судебной практики. Ульман пожаловался омбудсмену на то, что ему отказано в возможности ознакомиться с информацией, обосновывающей его задержание.

По заключению омбудсмена, суд регулярно оценивает обоснованность меры пресечения. Хотя основания для решения о заключении под стражу могли бы быть более развернутыми, это не делает решения суда незаконными. Суд основывал свои решения на возможной угрозе следствию, которая может возникнуть в случае освобождения Ульмана. Суд пришел к выводу, что со стороны Ульмана существует риск попыток избежать суда или бегства.