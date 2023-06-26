Суд оставил под арестом обвиняемого по делу об убийстве Бункуса предпринимателя Ульмана
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Судья Рижского городского суда Сигита Долниеце сегодня отклонила ходатайство обвиняемого по уголовному делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса бизнесмена Михаила Ульмана и его защитников о пересмотре ранее назначенной Ульману меры пресечения.

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Как сообщалось, по делу об убийстве Бункуса обвинение предъявлено трем лицам. Ульман и бизнесмен Аркадий Бабенко обвинены в подстрекательстве или заказе убийства и в пособничестве убийству.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, ставшие причиной смерти Бункуса — это гражданин России Виктор Кривошей. С другой стороны, обвинение организатору убийства не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью. Речь идет о застреленном в марте 2022 года криминальном авторитете Геннадии Валягине.

С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульман обратился в Бюро омбудсмена с просьбой, чтобы омбудсмен Юрис Янсонс оценил эффективность назначенного ему ареста, исходя из европейской судебной практики. Ульман пожаловался омбудсмену на то, что ему отказано в возможности ознакомиться с информацией, обосновывающей его задержание.

По заключению омбудсмена, суд регулярно оценивает обоснованность меры пресечения. Хотя основания для решения о заключении под стражу могли бы быть более развернутыми, это не делает решения суда незаконными. Суд основывал свои решения на возможной угрозе следствию, которая может возникнуть в случае освобождения Ульмана. Суд пришел к выводу, что со стороны Ульмана существует риск попыток избежать суда или бегства.

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