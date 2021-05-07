Суд оставил под арестом задержанную хозяйку автосервиса, фигурирующую в деле Беззубова

Рижский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Гульнары Рыбаковой-Брицы, хозяйки автосервиса X-ON, фигурирующей в деле об убийстве футбольного агента Романа Беззубова, сообщает LETA.

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По данным передачи Neka personīga на TV3, именно в ее автосервисе в Межапарке, на улице Мирдзас Кемпес, 5В, был спрятан BMW X5, из которого стреляли в машину Беззубова. Автомобиль поместили в автосервис в день убийства, а ночью сожгли в саду Саулес неподалеку.

Хозяйка автосервиса утверждает, что не знала о том, что эту машину использовали для убийства, ее привез в сервис постоянный клиент, а ночью ее из сервиса угнали, выломав ворота.

Беззубов был убит 14 апреля в Пурвциемсе. Он ехал на своей машине по улице Гунара Астрас, ему перегородил дорогу другой автомобиль, откуда было произведено несколько выстрелов. На следующий день BMW X5 был найден сожженным в Межапарке.