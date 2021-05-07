Суд оставил под арестом задержанную хозяйку автосервиса, фигурирующую в деле Беззубова
Foto: DELFI

Рижский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Гульнары Рыбаковой-Брицы, хозяйки автосервиса X-ON, фигурирующей в деле об убийстве футбольного агента Романа Беззубова, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным передачи Neka personīga на TV3, именно в ее автосервисе в Межапарке, на улице Мирдзас Кемпес, 5В, был спрятан BMW X5, из которого стреляли в машину Беззубова. Автомобиль поместили в автосервис в день убийства, а ночью сожгли в саду Саулес неподалеку.

Хозяйка автосервиса утверждает, что не знала о том, что эту машину использовали для убийства, ее привез в сервис постоянный клиент, а ночью ее из сервиса угнали, выломав ворота.

Беззубов был убит 14 апреля в Пурвциемсе. Он ехал на своей машине по улице Гунара Астрас, ему перегородил дорогу другой автомобиль, откуда было произведено несколько выстрелов. На следующий день BMW X5 был найден сожженным в Межапарке.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Что общего между обслуживанием клиентов в переводческом бизнесе и производством продуктов?
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ