Суд оставил под стражей депутата Яниса Адамсона
Foto: LETA

Рижский окружной суд в пятницу, 2 июля принял решение оставить в силе меру пресечения в виде ареста в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

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Закон гласит, что содержание под стражей может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного разбирательства, вызывают обоснованное подозрение в том, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применение другой меры безопасности не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление или не станет уклоняться от расследования.

Как уже сообщалось ранее, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.

10 июня работники Государственной полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) проводили обыск по месту жительства Адамсонса. 11 июня Суд Видземского предместья Риги в качестве меры пресечения для депутата избрал арест.

Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.

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