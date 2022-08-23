Суд оставил Владимира Линдермана под арестом

Рижский городской суд во вторник решил не менять меру пресечения активисту Владимиру Линдерману, который ранее был задержан по подозрению в оправдании геноцида, преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений. Решением суда Линдерман оставлен под арестом.

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Ранее уже сообщалось, что активист был задержан сотрудниками Службы госбезопасности 21 июня.

В 2018 году Владимира Линдермана задерживали в связи с организованным Русским союзом Латвии собранием против постепенного перевода образования в школах на латышский язык. В 2020 году уголовный процесс был прекращен.

В 2014 году Полиция госбезопасности проводила в квартире Владимира Линдермана обыск в связи с подозрением в вербовке для терроризма.