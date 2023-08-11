Суд освободил под залог активиста "Ночного дозора" Александра Жгуна

Из Рижской Центральной тюрьмы под залог в 5 000 евро освобожден активист организации "Ночной дозор" Александр Жгун (на фото — справа). Назначенную сумму собрали в течение суток в ходе общественного сбора средств. Жгун провел под арестом четыре месяца.

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В среду — 9 августа — суд принял решение об изменении меры пресечения для находящегося под следствием Александра Жгуна. Как уже сообщалось ранее, ему инкриминируется руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных этой организацией.

Данный уголовный процесс был начат Службой госбезопасности (VDD) 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием канала "Антифашисты Прибалтики" и других каналов аналогичного содержания, созданных на платформе обмена сообщениями Telegram.

По имеющейся в распоряжении VDD информации, "указанная преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, взаимно договорившимися о целях, которые должны быть достигнуты, включая совершение особо тяжких преступлений против Латвийского государства. В целях координации заранее спланированных уголовных преступлений организация создала на платформе Telegram канал "Антифашисты Прибалтики" и еще несколько связанных каналов".

"Согласно части второй статьи 89.1 Уголовного закона Латвии за руководство преступной организацией или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным сроком на срок до трех лет," — сообщили в Службе госбезопасности Латвии.

В то время VDD возбудила уголовное дело в соответствии со статьей 81.1 Уголовного закона ЛР, то есть за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики.

Напомним, в июне 2023 года в Службе госбезопасности заявили, что сообществу лиц, осуществлявших антигосударственную деятельность с использованием платформы обмена сообщениями Telegram, предъявлено обвинение в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных такой организацией. Вместо со Жгуном тогда квалификацию ужесточили также и задержанной Татьяне Андриец.

По данным Firmas.lv, Александр Жгун состоит в обществе "Родина", а также в обществе "Прибалтийский казачий круг".