Суд первой инстанции огласит приговор Айвару Лембергсу

Сегодня Рижский окружной суд огласит сокращенный приговор по уголовному делу против председателя Вентспилсской городской думы Айвара Лемберга, его сын Анрийса и бывшего делового партнера Ансиса Сормулиса.

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В понедельник приговор будет оглашен в присутствии всех обвиняемых и участников дела в здании суда в Риге на улице Абренес. После приговора планируется пресс-конференция.

Заинтересованные стороны смогут обжаловать решение в апелляционном порядке в Рижском окружном суде.

Суд приступил к рассмотрению этого дела еще в 2009 году. В будущем на решение окружного суда как апелляционной инстанции можно будет подать кассационную жалобу или протест в Верховный суде

Прокуратура потребовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных заработных плат или 64 500 евро.

Прокуратура Лембергса обвиняет во взяточничестве в особо крупных размерах, в легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Прокуратура потребовала приговорить Анрийса Лембергса к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а Сормулиса — к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Все трое подсудимых указали, что не понимают и не признают выдвинутые против них обвинения.