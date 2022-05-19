Суд первой инстанции оправдал депутата Закатистова

Суд Латгальского предместья города Риги сегодня оправдал обвиняемых в мошенничестве предпринимателя Виестура Тамужса и депутата Сейма Атиса Закатистова, выяснило агентство LETA.

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У прокуратуры еще будет возможность опротестовать приговор в Рижском окружном суде. Прокуратура сообщает, что сначала ознакомится с мотивами суда, а затем оценит, есть ли основания для опротестования приговора.

Закатистов отметил, что в тот момент, когда он был арестован, из-за чего пострадала его репутация, интерес СМИ к нему был значительно выше, чем сегодня, когда его полностью оправдали. Закатистов утверждает, что в Латвии существует давно известная проблема с качеством досудебных расследований, и считает, что его дело нужно использовать "как образец плохой работы". По мнению депутата, Генеральной прокуратуре следует обратить внимание на качество работы прокурора-обвинителя Мариса Урбанса, который ведет дело.

Прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс ранее передал в суд уголовное дело по обвинению двух лиц в хищении 26 620 евро и попытке выманить 2420 евро у предприятия по управлению отходами ООО "Eco Baltia grupa".

В рамках уголовного дела также было возбуждено производство о применении средств давления к юридическому лицу.

Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Закатистов договорился с председателем совета компании по управлению окружающей средой АО "Eco Baltia" Тамужсом о хищении денежных средств из ООО "Eco Baltia grupa" - дочерней компании "Eco Baltia" - для финансирования Закатистова как партийного политика.

Тамужс проинформировал руководство "Eco Baltia grupa" о необходимости получения консультаций от Закатистова, заранее зная, что на самом деле консультации предоставляться не будут, считают в прокуратуре.

Согласно договорам, заключенным между "Eco Baltia grupa" и принадлежащим Закатистову предприятием "Per capita", с июня 2016 года по май 2017 года Закатистов должен был предоставлять консультации по вопросам управления организационными изменениями и разработки политики в области экологии, устойчивого развития и ресурсосбережения.

Хотя консультации фактически не были предоставлены, Закатистов выставил "Eco Baltia grupa" счета на оплату якобы предоставленных консультаций, но Тамужс не проинформировал руководство "Eco Baltia grupa" о том, что консультации, предусмотренные договорами, фактически не были получены, считает прокуратура.

"Eco Baltia grupa" перевела на банковский счет "Per Capita" в общей сложности 26 620 евро, выяснили следователи.

"Eco Baltia grupa" не оплатила последний выставленный счет на 2420 евро, так как у руководства компании возникло подозрение, что заключенные договоры используются для незаконного финансирования политической партии.

Лица обвиняются по части третьей статьи 177 Уголовного закона, а именно в присвоении чужого имущества в крупном размере путем злоупотребления доверием и обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оба обвиняемых отрицают свою вину. Тамужс заявил, что ему вообще непонятно, на каком основании возбуждено дело.