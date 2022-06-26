Суд по делу Skonto būve и экс-министра Броки отложен до осени

Бывший министр юстиции Байба Брока до сих пор не села на скамью подсудимых за взяточничество: она сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах, а там не торопятся откликнуться на просьбу Латвии обеспечить участие Броки в судебных заседаниях в режиме видеоконференции. Рассмотрение дела отложено на сентябрь, сообщает Rus.LSM со ссылкой на LTV.

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Обвинение Броке выдвинуто в связи с предполагаемым получением ею взятки в размере 20 тысяч евро в 2017 году. Тогда она работала в Латвийском университете. Следствие сочло, что она передала информацию о тендере на право строительства комплекса Rakstu mājas строительному подрядчику Skonto Būve. Взятка по предварительной договоренности с предпринимателями была оформлена как пожертвование некой общественной организации, сочло антикоррупционное бюро. Агентство LETA сообщало, что в поле зрения KNAB попало пожертвование Латвийской федерации биатлона — им руководила Брока.

Уголовное дело передано в суд еще полтора года назад, но к его рассмотрению всё никак не удается приступить. На первом заседании в январе 2022-го адвокат Байбы Броки Риналдс Бушс просил суд о возможности для его подзащитной участвовать в судебном процессе дистанционно, по видеосвязи, поскольку она сменила место жительства на ОАЭ. С периода пандемии Covid-19 это — достаточно распространенная в судах практика. Но в ноябре 2021 года сенаторы Верховного суда на общем собрании постановили, что такой порядок разрешен только на территории ЛР. А проведение любых уголовно-процессуальных действий на территории иностранного государства может происходить только с разрешения этого государства.

Власти ЛР обратились к ОАЭ с просьбой о правовой помощи, однако к моменту заседания 15 июня ответа оттуда все еще не было. Как пояснил Минюст, посольство Латвии в ОАЭ подтвердило получение запроса, он в апреле передан министерству юстиции ОАЭ. Но никаких рычагов давления на Эмираты у Латвии не имеется. Ранее просьбы к этому государству об оказании правовой помощи касались только выдачи документов, и в таких случаях это требовало по 10-12 месяцев, отметили в Минюсте. Просить обеспечить чье-то участие в судебном заседании по видеозвонку Латвии довелось впервые. В январе опасения в этой связи выразил прокурор Марис Урбанс: он усматривает попытки затянуть судебный процесс.

Адвокат Броки отрицает такие намерения и вину за сложившуюся ситуацию возлагает на сенаторов ВС, чье решение, принятое уже после отбытия Броки в Эмираты, запрещает его клиентке подключаться к судебным заседаниям из-за границы без официального запроса Латвии к ОАЭ о правовой помощи. Брока проживает за границей со своим несовершеннолетним ребенком, оставить которого она не может, пояснил Бушc. Следующее заседание по ее уголовному делу назначено на 7 сентября — но неизвестно, придет ли ответ от властей ОАЭ к тому времени, прозвучало в эфире LTV.

Помимо Байбы Броки, обвиняемыми по этому делу проходят бывшие руководители стройфирмы Skonto būve Гунтис Равис и Ивар Миллерс.

Ранее отложить рассмотрение уголовного дела пришлось из-за смены судьи. В июне 2021-го самоотвод взяла судья Линда Дизенберга, назвавшая в качестве причины дружбу с защитником Броки.

В июле 2019 года KNAB задержал Броку, а также обоих предпринимателей, связанных со стройфирмой Skonto būve, в рамках уголовного процесса о взятке в 20 тысяч евро. Через два дня все были освобождены, им были назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.