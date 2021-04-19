Суд приговорил к 13 годам молодую мать, которая убила младенца и трижды перепрятывала тело

Суд Рижского района вынес суровый приговор женщине, которую признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка и надругательстве над телом. Причем с неоднократным перезахоронением тела ей помогали родственники. Экспертиза признала мать вменяемой.

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Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2020 года у женщины начались роды, в домашней обстановке она родила девочку. Роженица перерезала пуповину ножницами, а тело положила в пластиковый пакет, а затем завязала. Мешок она вынесла на улицу и оставила возле контейнера.

Позже бабушка женщины нашла пакет с телом, завернула в пеленку и закопала. Об этом женщина рассказала родственникам, которые предложили сделать яму глубже, чтобы тело не растерзали лесные звери. Всего семья трижды делала перезахоронения.

Мать убитого младенца приговорена к 13,5 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором на два года. Один из членов ее семьи получил 4 месяца условно, второй — девять месяцев, кроме того, четвертый сообщник получил 280 часов принудительных работ.

Согласно последним данным, в 2020 году на территории Латвии было совершено 55 убийств, в четырех случаях речь шла об убийстве матерями своих новорожденных детей.