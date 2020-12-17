Суд приговорил политического активиста Александра Гапоненко к условному сроку

Суд Видземского предместья Риги вынес приговор Александру Гапоненко, который обвинялся в разжигании вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности.

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Как сообщил сам Гапоненко на своей странице в Facebook, суд назначил ему год условно и последующий пробационный надзор на два года. Осужденный и его адвокат Имма Янсоне категорически не согласны с решением суда и намерены его обжаловать после получения полного текста приговора с мотивационной частью.

"Это полный правовой беспредел", — указал Александр Гапоненко.

Как пояснила порталу Delfi адвокат Имма Янсоне, Гапоненко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 78 Уголовного закона (УЗ) Латвии — разжигание вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности, в т.ч. в интернете. Согласно обвинительному заключению, инкриминируемые деяния проявлялись в основном как публикации в интернете. По этой статье УЗ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо кратковременного лишения свободы, либо принудительных работ, либо штрафа.

Как уже сообщалось ранее, 20 апреля 2018 года Александр Гапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) в рамках начатого 4 апреля того же года уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя.

27 февраля 2015 года Гапоненко опубликовал в социальной сети Facebook ссылку на статью интернет-ресурса Notum.info "Прибалтика в огне: от факельных шествий неонацистов до разжигания большой войны". В данный момент публикацию сопровождает текст: "Может быть кто-то думает, что я сгущаю краски?. Мне кажется, что мы накануне большой войны.А всем наплевать. Лишь бы его не трогали. Дудки!. Тронут. Да еще как тронут. Мобилизуют и пошлют воевать под Дебальцево. Под руководством Г.Берзиньша и И.Мурниеце. Они будут хорошо смотрется в черной форме".

(Орфография и пунктуация сохранены — Ред.)

Между тем, LETA отмечает, что в своем тексте Гапоненко писал, что в странах Балтии идет активная подготовка к боевым действиям, и сравнил ситуацию в регионе с 1930-ми годами, когда элита коренной нации "практически в полном составе перешла к немцам и с большой радостью принимала участие в уничтожении "неполноценных этнических элементов". По мнению Гапоненко, это может повториться уже в ближайшее время. Об этом, полагает автор, свидетельствуют факельные шествия в Латвии, Литве и Эстонии. Полный текст записи в данный момент недоступен.

В октябре 2019 года представитель Генпрокуратуры Кристина Сутугина заявила агентству LETA, что автор публикации осознавал, что ее содержание направлено на разжигание национальной ненависти или розни к представителям латышской, литовской и эстонской национальности.

В январе 2019 года суд Видземского предместья Риги вернул дело Александр Гапоненко прокуратуре, решив направить уголовное дело вышестоящему по должности прокурору.

Александр Гапоненко — доктор экономики, руководил Объединенным конгрессом русских общин Латвии, "Русской общиной Латвии", а также "Конгрессом неграждан" и многими другими общественными организациями.