Суд признал 793 514 евро на расчетном счете ABLV Bank преступно нажитыми средствами

Суд Видземского предместья Риги признал имуществом, полученным преступным путем, 793 514 евро на расчетном счете ликвидируемого банка ABLV Bank — эта сумма принадлежит зарегистрированному в Великобритании юридическому лицу. Об этом сообщает Судебная администрация.

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Суд постановил конфисковать эти средства и перечислить их в госбюджет Латвии.

Судья Видземского предместья Риги Зита Студенте заявила, что суд признал: средства имели преступное, а не законное происхождение. Суд не сомневался, что компания, учрежденная в Соединенном Королевстве, действовала как часть схемы торговли углем, поддерживала контрабанду угля,а также участвовала в схеме незаконного экспорта угля с оккупированной территории Украины.

Латвийский банк ABLV Bank использовался для финансовых услуг, транзитных операций и расчетов.

Решение суда еще не вступило в законную силу, так как его можно обжаловать.