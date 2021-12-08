Суд признал 793 514 евро на расчетном счете ABLV Bank преступно нажитыми средствами
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Суд Видземского предместья Риги признал имуществом, полученным преступным путем, 793 514 евро на расчетном счете ликвидируемого банка ABLV Bank — эта сумма принадлежит зарегистрированному в Великобритании юридическому лицу. Об этом сообщает Судебная администрация.

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Суд постановил конфисковать эти средства и перечислить их в госбюджет Латвии.

Судья Видземского предместья Риги Зита Студенте заявила, что суд признал: средства имели преступное, а не законное происхождение. Суд не сомневался, что компания, учрежденная в Соединенном Королевстве, действовала как часть схемы торговли углем, поддерживала контрабанду угля,а также участвовала в схеме незаконного экспорта угля с оккупированной территории Украины.

Латвийский банк ABLV Bank использовался для финансовых услуг, транзитных операций и расчетов.

Решение суда еще не вступило в законную силу, так как его можно обжаловать.

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