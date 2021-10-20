Суд признал арестованные в рамках процесса 2,5 млн евро средствами, полученными преступным путем

Рижский районный суд постановил отменить решение Хозяйственного суда по уголовному делу о происхождении 2,5 млн евро, и, в отличие от суда первой инстанции, признал их полученными преступным образом, сообщили агентству LETA в суду.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, 16 июля Хозяйственный суд принял решение не признавать преступным имуществом 2,5 млн евро, изъятые в ходе уголовного процесса, и прекратил уголовное дело.

Ранее о решении Хозяйственного суда заговорили публично, так как в ходе дела было придано большое доверие объяснениям лица, которое имело отношение к собственности, а также не было констатировано уголовного преступления, с которым могло быть связано имущество.

По решению Хозяйственного суда прокурор подала апелляцию в Рижский районный суд с просьбой отменить решение.

19 октября Рижский районный суд постановил отменить решение суда, а также признал 2,5 млн евро средствами, полученными преступным путем.