Суд признал арестованные в рамках процесса 2,5 млн евро средствами, полученными преступным путем
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Рижский районный суд постановил отменить решение Хозяйственного суда по уголовному делу о происхождении 2,5 млн евро, и, в отличие от суда первой инстанции, признал их полученными преступным образом, сообщили агентству LETA в суду.

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Как уже сообщалось ранее, 16 июля Хозяйственный суд принял решение не признавать преступным имуществом 2,5 млн евро, изъятые в ходе уголовного процесса, и прекратил уголовное дело.

Ранее о решении Хозяйственного суда заговорили публично, так как в ходе дела было придано большое доверие объяснениям лица, которое имело отношение к собственности, а также не было констатировано уголовного преступления, с которым могло быть связано имущество.

По решению Хозяйственного суда прокурор подала апелляцию в Рижский районный суд с просьбой отменить решение.

19 октября Рижский районный суд постановил отменить решение суда, а также признал 2,5 млн евро средствами, полученными преступным путем.

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rus.DELFI.lv

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