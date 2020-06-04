Суд признал экс-главу Рижского порта виновным в злоупотреблении служебным положением

Рижский окружной суд признал бывшего управляющего Рижским свободным портом Леонида Логинова и его заместителя Айгара Печакса виновными в злоупотреблении служебным положением. Они должны заплатить штраф 38 700 и 32 250 евро соответственно.

Логинову на три года и три месяца запрещено занимать должности руководителя или заместителя руководителя муниципальных и государственных учреждений и обществ капитала.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней после полного оглашения приговора.

Дело попало в апелляционный суд, потому что в прошлом году Верховный суд отменил часть решения Рижского окружного суда.

Приговор отменен по части о злоупотреблении служебным положением и о компенсации ущерба. Дело передано на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В постановлении ВС говорится, что обвинение по одному эпизоду о сборе пожертвований не соответствует закону, а также суд апелляционной инстанции не рассмотрел представленное прокурором обоснование компенсации. Приговор суда по части о незаконной выплате премий оставлен без изменений.

Леонид Логинов был управляющим Рижским свободным портом с 1998 по 2017 год. Его неоднократно пытались отправить в отставку, но все попытки потерпели неудачу. В марте 2017 года он покинул должность по собственному желанию.

Против Логинова и Печакса было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением — внесении незаконных пожертвований и незаконной выплате премий, вызвавших тяжелые последствия. Обвиняемые свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признали.

Госконтроль в ходе ревизии констатировал, что управление Рижского свободного порта (УРСП) заключало договоры с внешними компаниями об оказании услуг, которые входили в должностные обязанности сотрудников управления, и оплачивало эти услуги аутсорсинговым компаниям. В целом на оплату услуг в нарушение нормативных актов было потрачено 611 888 евро.

Ревизоры также выявили дополнительные расходы на строительство склада в порту. В 2009 году был одобрен проект строительства инфраструктуры на острове Криеву, подготовленный УРСП. В 2011 году коммерсанту было выдано разрешение на строительство склада открытого типа на участке земли на ул. Зила, на котором, согласно одобренному УРСП проекту, планировалось вести строительство. Согласно заключению Госконтроля, УРСП не выполнило свои обязанности, допустив, что на участке, предусмотренном для реализации проекта, другим юридическим лицом будет вестись строительство, не связанное с проектом.

На освобождение территории от объекта (склада открытого типа) и его перемещение на другой участок УРСП потратило более 1,01 млн евро, что расценивается как ущерб, причиненный в результате халатности должностных лиц УРСП.

Дополнительные расходы в размере 120 300 евро возникли у УРСП при возобновлении кредитного договора, согласно которому управление должно было получить заем на сумму 80,2 млн евро на реализацию проекта развития инфраструктуры на острове Криеву для переноса деятельности порта из центра города.

19 сентября 2017 года Рижский окружной суд приговорил Логинова и Печакса к выплате незаконно потраченных средств в размере 856 951 евро и штрафов в размере 45 600 евро и 34 200 евро соответственно за злоупотребление служебным положением. Логинов должен вернуть 207 856 евро, Печакс — 378 750 евро, оба они солидарно — 270 345 евро незаконно потраченных средств.

Логинову также было запрещено выполнять обязанности руководителя и заместителя руководителя государственных и самоуправленческих структур и обществ капитала в течение трех с половиной лет, Печаксу — двух лет и восьми месяцев.

4 января 2018 года Леонид Логинов и Айгар Печакс обжаловали приговор Рижского окружного суда в отношении себя в рамках уголовного дела о злонамеренном использовании служебного положения и возврате государству 857 тысяч евро. В конце марта 2019 года Верховный суд частично отменил приговор Рижского окружного суда.