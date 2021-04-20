Суд рассматривает дело матери, длительное время травившей своего ребенка лекарствами
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В мае Пардаугавский суд продолжит рассмотрение дела, в рамках которого женщине предъявлены обвинения в том, что она длительное время травила собственного ребенка медикаментами. Следующее заседание назначено на 25 мая.

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Согласно обвинительному заключению, женщина, побуждаемая необъяснимыми мотивами, неоднократно вводила и давала своему малолетнему ребенку медикаменты, тем самым вызывая у него проблемы со здоровьем.

Следствие установило, что лекарства не предназначались для ребенка. В частности, мать давала ребенку псевдоэфедрин, декстрометорыан и др. Пр этом женщина знала, что эти препараты могут быть опасны для ребенка.

Подобными действиями, направленными на ухудшение здоровья ребенка, обвиняемая умышленно причиняла ребенку страдания, что привело его к состоянию, которое можно было считать тяжелым и опасным для жизни.

Обвиняемой грозит тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет лишения свободы.

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LETA

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LETA
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