Суд рассмотрит дело об убийстве и расчленении тела
Foto: Policija

В пятницу Пардаугавский суд Риги проведет очередное заседание по делу об убийстве и расчленении тела. Сегодня запланировано опросить свидетелей и экспертов.

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Как следует из материалов уголовного дела, во время совместного распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого нападавший нанес своей жертве несколько ударов по голове. Затем обвиняемый оставил свою жертву на полу в бессознательном состоянии. В скором времени наступила его смерть.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый договорился с приятелем (этот человек на данный момент уже умер, его дело направлено в суд для реабилитации) расчленить тело. Для этого он взял пилу и отпилил руки и одну ногу. Оставшуюся часть тела он спрятал в шкафу и заклеил двери изолентой.

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LETA

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LETA
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