Суд разрешил в дальнейшем называть Устименко серийным убийцей

Отбывающий пожизненное заключение Юрий Устименко подал в суд на Postimees Group за то, что газета назвала его серийным убийцей, однако суд его иск не удовлетворил, пишет Postimees.

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Осужденный за убийство пяти человек Устименко считает, что серийный убийца — слишком грубая оценка и не соответствует его приговору.

"Серийный убийца" — вульгарный термин, а я исхожу из фактических обстоятельств", — заявил Устименко на слушаниях в Харьюском уездном суде.

Устименко и его друг Дмитрий Медведев с февраля по май 2002 года совершили в Эстонии и Латвии преступления, в результате которых погибли семь человек и пострадали шестеро.

Согласно обвинению, Устименко убил в Эстонии пять человек, а в Латвии одного, одно убийство совершил Медведев, который позже погиб в перестрелке с латвийскими полицейскими. Вместе с Устименко и Медведевым в ограблениях также участвовал Валентин Олейников из Ида-Вирумаа, которого они позже убили. В мае 2002 года Устименко сбежал из Эстонии в Польшу, но был там задержан в 12 ноября того же года его выдали Эстонии.

Пожизненный приговор Устименко вступил в силу в декабре 2004 года, когда госсуд отказался рассматривать поданную его защитником жалобу. Начало срока наказания Устименко отсчитывается от задержания 12 ноября 2002 года.