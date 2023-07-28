Суд в Хельсинки: эстонцев и латвийцев заманивали в Финляндию на принудительную работу

Окружной суд Хельсинки в пятницу вынесет решение по делу о подозрении в торговле людьми в строительной отрасли, сообщили медиаканалы северных соседей.

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По словам прокурора, эстонцев и латышей по сути заманивали в Финляндию на принудительную работу.

"Потерпевших подвергали издевательствам, если он требовал зарплату у представителей компании, чтобы запугать потерпевшего и других проживающих в той же квартире работников, заставить их отказаться от требования зарплаты и подчинились воле работодателей", — отметила прокуратура.

По данным Центральной криминальной полиции (KRP), в период с 2020 по 2022 год подозреваемая преступная группировка наняла сотни рабочих из-за рубежа. По делу, находящемуся в ведении окружного суда, жертвами жестокой торговли людьми являются 11 человек.

Прокуратура требует приговорить нескольких подсудимых к тюрмному сроку. Обвиняемые совершение преступлений отрицали.

По словам прокурора, пострадавшим была обещана работа и бесплатное проживание в Финляндии, но большая часть зарплаты не выплачивалась, а деньги на проживание уних отбирали. KRP ранее заявляла, что несколько пострадавших не могут вернуться на родину и вынуждены продолжать работу, даже если не хотят этого.

По словам прокурора, работников искусственно регистрировали как малые предприятия, что позволило избежать установленных законом платежей работодателя. По словам прокурора, пенсионные страховые выплаты были уклонены почти на 2,3 млн евро.

По словам прокурора, подсудимые совершали преступления в составе организованной преступной группы и через компании, которыми они руководили. По данным KRP, лидеры банд классифицированы как участники организованной преступности. Финские строительные компании, в которых работали пострадавшие, не подозреваются в преступлениях.