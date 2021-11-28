Суд в Риге рассмотрит уголовное дело об отмывании 300 000 евро

В следующем году 1 февраля Суд Видземского предместья Риги начнет рассматривать уголовное дело в отношении двух предпринимателей обвиняют в отмывании 300 000 евро и их легализации, сообщает агентство LETA.

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Как ранее сообщала прокуратура, по делу в мошенничестве в крупном размере обвиняются два человека, еще одно лицо обвиняется в нарушении правил процесса правовой защиты.

Согласно доступной в судебном календаре информации, обвиняемыми являются Исарий Финберг, Роман Финберг и Агита Голубцова.

По данным firmas.lv, все трое обвиняемых ранее были должностными лицами неплатежеспособного предприятия Gabriels, которое управляло автостоянкой в ​​Зиепниеккалнсе, на улице Озолциема 60. Сейчас Gabriels принадлежит гражданину Латвии Юлии Малихе, а также американской компании Exonic L.L.C..

Тем временем Роман Финберг владеет 40% акций предприятия Biznesa centrs "Tomo", которое раньше управляло автостоянкой, кафе и котельной около гостиницы Tomo в микрорайоне Тейка, на улице Раунас 44. Исарий Финберг является членом правления этой компании. Весь гостиничный комплекс на улице Раунас ранее также принадлежал Финбергам, однако с годами владельцы частично сменились. Американское предприятие Exonic L.L.C. теперь является совладельцем компании Tomo.

Гостиница Tomo когда-то стала более известной, поскольку там закрытые бары после выборов проводила партия "Согласие". В отеле было зарегистрировано и связанное с "Согласием" общество 9may.lv, которое занимается организацией мероприятий на 9 мая.

Сообщается, что кто-то хотел купить земельный участок в месте, где находилась автостоянка на принадлежащей Рижской думе территории. Автостоянкой управляло предприятие двух обвиняемых лиц.

Зная, что здания на участке уже проданы, обвиняемые подписали несколько договоров с целью противозаконного приобретения чужого имущества. Тем самым они ввели потерпевшего в заблуждение в связи со своим намерением продать имущество.

После этого потенциальный покупатель одолжил компании 300 000 евро, чтобы устранить преграды на пути к покупке недвижимости. Деньги обвиняемые потратили так, как считали нужным.

Кроме того оба обвиняемых договорились скрыть происхождение полученных денег и конвертировать их в другую материальную ценность.

Обвиняемые легализовали полученные средства, чтобы урегулировать кредитные обязательства предприятия перед банком и возобновить неплатежеспособность.

Кроме того, один из обвиняемых, зная, что действовал противозаконно, договорился с членом правления своего предприятия (третий обвиняемый) о подготовке заявления для суда от имени компании о процессе правовой защиты.

На основании заявления было решено начать этот процесс. Таким образом обвиняемые, злоупотребляя предусмотренным процессом правовой защиты для случаев неплатежеспособности, добились того, что потерпевший не может осуществлять свои права.