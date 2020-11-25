Суд вернул жертве "финансовой платформы" 20 000 евро

Сотрудники Бюро криминальной полиции Видземского региона в ходе расследования смогли вернуть потерпевшему 20 000 евро, которые он добровольно перевел на счет мошенников, обещавших большую прибыль на финансовой платформе.

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Весной 2019 года в Видзeмское региональное управление полиции обратился потерпевший, который рассказал, что стал жертвой мошенников. Полиция установила, что мужчине позвонил незнакомец, представившийся "специалистом по финансам" и представителем фирмы PTBANC из России.

Мошенник предложил поучаствовать в торговле активами в интернете, обещая при этом высокую прибыль. Пострадавший согласился и добровольно передал свои личные данные, предоставил доступ в интернет-банк и перевел десятки тысяч на банковские счета в разных странах.

Государственная полиция в сотрудничестве со Службой финансовой разведки провела сложное расследование, во время которого установили владельцев банковских счетов, таким образом, деньги были заморожены и на них наложили арест.

Летом 2019 года в Латвии состоялся суд, который признал эти деньги имуществом, полученным преступным путем, и постановил их конфисковать и вернуть потерпевшему. С учетом международно признанных конвенций и соглашений о сотрудничестве по вопросам помощи в уголовных делах, в ноябре этого года потерпевшему было возвращено почти 20 000 евро.