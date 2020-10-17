Суд выдал санкцию на арест женщины, подозреваемой в убийстве годовалой дочери

Суд сегодня выдал санкцию на арест женщины, подозреваемой в убийстве годовалой дочери в Кекавском крае, сообщили в Госполиции.
Как сообщалось, в четверг около 19:00 в полицию поступила информация о пропаже в Кекавском крае женщины и ее годовалой дочери. Полиция немедленно начала их розыск.
При осмотре окрестностей в 22:18 на берегу Даугавы была замечена принадлежащая женщине машина. Женщина находилась в ней в состоянии сильного опьянения.
Примерно в 40-50 метрах от машины в реке недалеко от берега был обнаружен труп ребенка 2019 года рождения.
Полиция возбудила дело по статье Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Полиция продолжает расследование и выясняет обстоятельства случившегося.