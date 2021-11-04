Суд взыскал с бывших руководителей Pasažieru vilciens почти 1,5 млн евро

Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) решил не изменять приговор Рижского окружного суда, в связи с которым четыре бывших члена правления предприятия Pasažieru vilciens (PV) были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, сообщили агентству LETA в суде.

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Обвиняемыми по делу проходят четверо бывших членов правления PV — Нилс Фрейвалдс, Мартиньш Йиргенс, Эдмундс Канцевичс и Янис Петерсонс. Они были обвинены в злоупотреблении служебным положением в связи с рискованную сделкой на поставку поездов испанской компанией Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF).

Согласно решению суда, один обвиняемый был оштрафован на 45 минимальных зарплат или 19 350 евро, трое обвиняемых оштрафованы на 40 минимальных зарплат или 17 200 евро каждый. Всем обвиняемым отказано в праве занимать выборные должности в государственных и муниципальных обществах капитала в течение трех лет. С обвиняемых была взыскана компенсация материального ущерба в размере 1 484 945,95 евро в пользу государства.

Решением суда первой инстанции обвиняемые были признаны виновными по части второй 318-й статьи Уголовного закона в редакции законодательства, действовавшего до 31 марта 2013 года, за умышленное превышение должностных полномочий, повлекшее за собой серьезные последствия.

Принято решение оштрафовать указанных лиц, а также лишить их права занимать выборные должности в государственных и муниципальных обществах капитала сроком на три года.

Постановление Апелляционного суда отменило решение суда первой инстанции, поскольку оно не присудило компенсацию материального ущерба. С обвиняемых в пользу государства взыскана компенсация в размере почти 1,5 миллиона евро.

Верховный суд рассмотрел доводы авторов кассационных жалоб относительно того, были ли обвиняемые справедливо признаны виновными в совершении уголовного преступления, а также была ли компенсация за ущерб обоснованно взыскана в пользу государства.

Суд установил, что с учетом полученных, проверенных и оцененных доказательств суд первой инстанции обоснованно признал, вина обвиняемых в совершении уголовного преступления без сомнений доказана.