Суд Ямайки установил для задержанного гражданина Латвии залог в два миллиона долларов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Суд Ямайки в четверг определил залог для гражданина Латвии, который обвиняется в контрабанде наркотиков.

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30-летний Рихард Упениекс может выйти под залог в размере двух миллионов долларов. Он не сможет выехать из Ямайки и должен будет сдать документы. Ему нужно будет каждый день регистрироваться в полиции.

Следующий суд по его делу состоится 29 мая.

Латвийская полиция это дело не комментирует.

10 марта в международном аэропорту Кингстона (Ямайка) был задержан гражданин Латвии, который пытался вывезти наркотики.

По данным местных СМИ, детективы по борьбе с наркотиками задержали 30-летнего мужчину после того, как он зарегистрировался на рейс, вылетающий в Великобританию.

При проверке багажа латвийца сотрудники полиции обнаружили 10 прямоугольных свертков, среди которых было спрятано белое порошкообразное вещество.
Выяснилось, что это 4,4 килограмма кокаина, стоимость которых в Англии была бы около 300 000 долларов. Вместе с гражданином Латвии была задержана работница аэропорта. Им обоим предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков в организованной группе, а Упениексу дополнительно было предъявлено обвинение в хранении и продаже кокаина.

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