Суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании ребенка священника Дамбергса

Задержанным Управлением Криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции за возможное сексуальное насилие над ребенком является настоятель Римско-католической церкви святого Альберта Кришьянис Дамбергс, свидетельствует неофициальная информация в распоряжении портала Delfi, которую подтвердили несколько источников.

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В качестве меры пресечения суд заключил задержанного под стражу, подтвердили Delfi в Госполиции.

Не раскрывая личности священнослужителя, викарный епископ Рижской архиепископии Римско-католической церкви Латвии Андрис Кравалис заявил, что Дамбергс на данный момент заменен. По словам Кравалиса, начата каноническая процедура.

В свою очередь, секретарь архиепископа Збигнева Станкевича и викарий общины Рижского собора святого Иакова Айварс Лицис на вопрос о том, правда ли, что задержанным является Дамбергс, заявил: “Вы сами уже все написали”. Более подробные комментарии Станкевича Лицис пообещал предоставить позже.

В Госполиции не уточнили личность задержанного священника. Также в полиции не уточнили дату, когда настоятель церкви святого Альберта был задержан.

Примечательно, что в среду, 19 апреля, архиепископ и митрополит Збигнев Станкевич назначил трех новых настоятелей в Рижской архиепископии. Согласно номинациям, изменения коснутся и Рижской церкви святого Альберта.

Администратором церкви назначен отец Янис Савицкис (OFMCap), поскольку обязанности настоятеля больше не будет исполнять отец Кришьянис Дамбергс (OFMCap).

Дамбергс является братом или монахом Ордена меньших братьев капуцинов (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, OMFCap). Это один из монашеских орденов, основанных святым Франциском Ассизским. Орден является одним из ряда религиозных объединений католической церкви в Латвии.

Как свидетельствует информация на сайте церкви святого Альберта, в июне 1933 года епископ Язепс Ранцанс от имени тогдашнего митрополита Антония Спринговича передал церковь и общину на попечение Ордена меньших братьев капуцинов, которой они управляли до 19 октября 1949 года.

После этого общиной руководили разные священники, а в июне 1991 года церковь вернулась под покровительство Ордена меньших братьев капуцинов.