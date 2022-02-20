Судебный исполнитель и нотариус подозреваются в обмане двух инвалидов: оба остались без денег и жилья

Судебный исполнитель Роланд Вейнбергс и нотариус Инга Муциня подозреваются в мошенничестве против инвалида Сергея Матмусаева. Как отмечает Nekā personīga, они могут быть причастны и тому, что его выставили из единственной жилья.

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Информация о Вейнберге и Муцине стала достоянием общественности в связи с аналогичным случаем, в результате которого пострадала одинокая пенсионерка Элеонора Лякса: из-за небольшого долга за квартиру пожилая женщина осталась и без жилья, и без денег. Сейчас оба дела о мошенничестве дошли до суда, правда, обманутая пенсионерка уже скончалась.

Как выяснили журналисты, мошенническая схема, по которой была обманута Лякса, всего спустя месяц была применена и в отношении 60-летнего пенсионера Матмусаева. Инвалид находился в беспомощном состоянии и не мог себя защитить. Как рассказала его дочка, у Матмусаева были "проблемы душевного характера, он словно был не от мира сего".

Единственным доходом инвалида была его пенсия. За некоторое время у него накопился долг перед Rīgas namu pārvaldnieks в размере 8 540 евро. Дело о взыскании долга попало к судебному исполнителю Вейнбергу.

Летом 2019 года судебный исполнитель обратился в суд и выставил квартиру должника на аукцион за 56 298 евро. После расчетов с домоуправлением и получения своей доли Вейнбергс должен был отдать Матмусаеву 39 768 евро. Но этих денег пенсионер не получил, поскольку судебный исполнитель перечислил их совершенно посторонним людям. Деньги были получены обманом при помощи фальшивого векселя.

После того, как мужчину выставили из квартиры, он остался на лестнице. Он неоднократно пытался вернуться, но все его попытки оказались тщетными. Матмусаев стал бездомным, оставшись без средств к существованию. Дочка нашла его в одном из приютов и поместила в пансионат.

Об а эпизода о мошенничестве объединены в одно дело, в рамках которого вместе с Вейнбергом и Муциней проходят нигде не работающие Александр Сидоренко, Кристина Луценко и Владимир Оснач.

И судебный исполнитель, и присяжный нотариус обвинения в свой адрес отрицают. Рассмотрение дела намечено на 21 марта. Однако на этой неделе стало известно, что полиция начала расследование и по другим векселям, связанным с именем Муцини.