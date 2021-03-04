Судимый за изнасилование дедушка растлевал несовершеннолетнюю внучку
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По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в прокуратуру переданы материалы уголовного дела, начатого в отношении дедушки, подозреваемого в сексуальном насилии по отношению к своей внучке.

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Как отмечают в КРУП, в марте прошлого года в Салдусский участок полиции поступила информация о возможном растлении несовершеннолетней. По делу начали уголовный процесс и выяснили, что как минимум три года назад, дедушка приставал к своей внучке, когда та была у него в гостях. Из материалов дела следует, что для удовлетворения своей половой страсти он касался половых органов своей внучки.

Было также установлено, что в течение последнего времени мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако более 40 лет назад он был осужден за изнасилование.

По статье, которая инкриминируется подозреваемому, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с последующим пробационным надзором до 5 лет.

Госполиция подчеркивает, что дети очень часто не рассказывают о том, что с ними произошло, но если ребенок все еще доверяет и рассказывает хотя бы одному родственнику или знакомому о своих проблемах, необходимо его поддержать и обратиться к специалистам, которые продолжат с ним работу. О таких случаях важно информировать специалистов, чтобы детям вовремя была оказана психологическая помощь.

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