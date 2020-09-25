Судят мошенников, которые присвоили почти миллион евро
Foto: AFP/Scanpix

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого двое лиц присвоили почти один миллион евро, торгуя в интернете мобильными телефонами.

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Согласно обвинению, мужчина, который был единственным членом правления предприятия, совместно с подельником в период с июля 2016 года по сентябрь 2016 года, зарегистрировали предприятие на интернет-платформах “IPT” и “GSM Exchange”, на которых предлагали приобрести мобильные телефоны и производили сделки с предприятиями, зарегистрированными в Италии, Нидерландах, Бельгии и других странах. Для связи с заинтересованными клиентами мошенник использовал Skype, а также связался по телефону и по электронной почте. Получи предоплату мошенники товар либо не поставляли вообще, либо поставляли частично.
Таким образом, обвиняемые присваивали разные суммы в пределах от 15 00 до 189 308 евро. Общий размер ущерба, причиненного разным предприятиям составляет почти один миллион евро.

Понимая, что находящиеся на счету предприятия средства были получены незаконным путем, с целью их сокрытия часть суммы была переведена на счета иностранных компаний.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 179-й и части третьей статьи 195-й.

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