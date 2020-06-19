Судят пьяного водителя, по чьей вине тяжелые травмы получили женщина и ребенок

Прокуратура передал в Курземский районный суд в Лиепае материалы уголовного дела, согласно которым пьяный водитель стал виновником аварии, в которой тяжелые травмы получили женщина и ребенок.

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Авария произошла 26 июля 2019 года волости Ницас. Согласно обвинению, находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель нарушил правила дорожного движения, в результате чего съехал с дороги. Пострадали оба пассажира - женщина и ее ребенок.

Закон предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 10 лет.